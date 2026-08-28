Kondolencje Nawrockiego. Prezydent zwrócił się do Norwegów

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V. W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu" – napisał prezydent w serwisie X.

Nie żyje król Norwegii. Miał 89 lat

Harald V zmarł w piątek (28 sierpnia) o godz. 6:35 w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo. Informację potwierdził norweski dwór. Król od 17 sierpnia przebywał w szpitalu, gdzie był leczony z powodu problemów zdrowotnych.

Harald V objął tron w 1991 r., po śmierci swojego ojca Olafa V. Przez ponad trzy dekady był symbolem ciągłości norweskiego państwa i cieszył się dużą popularnością. Był najstarszym panującym monarchą na świecie.

Władca był postrzegany jako ten, który unowocześnił norweską monarchię i przybliżył ją społeczeństwu. Podkreślano jego zaangażowanie w sprawy społeczne, tolerancję i rolę jednoczącą w momentach kryzysów, m.in. po zamachach terrorystycznych z 22 lipca 2011 r.

Syn następcą Haralda V

Po śmierci Haralda V tron obejmie jego syn, dotychczasowy książę koronny Haakon. Zgodnie z norweską tradycją nie będzie formalnej koronacji.

Norweski premier Jonas Gahr Store przekazał, że cały kraj pogrążył się w żałobie. Podkreślił, że Harald V przez ponad 30 lat służył Norwegii z "ciepłem, mądrością i otwartością".

Kondolencje napływają z całego świata. Króla pożegnali m.in. przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych, podkreślając jego rolę w jednoczeniu Norwegów i służbę publiczną.

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