"Od początku mówiłem". Józefaciuk o wecie prezydenta: Właściwa decyzja

Prezydent podjął decyzje w sprawie siedmiu ustaw. Cztery z nich podpisał, a trzy zawetował. Weto dotyczy m.in. państwowego eDziennika dla szkół.

Karol Nawrocki zaznaczył, że nie kwestionuje samej idei cyfryzacji, ale ma zastrzeżenia do bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów oraz tempa wdrażania nowego systemu. W centralnej bazie miałyby znaleźć się m.in. numery PESEL, zdjęcia, oceny, a także informacje o frekwencji oraz specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– Nie podpiszę tej ustawy w obecnym kształcie. Nie mówię "nie" państwowemu eDziennikowi. Mówię – przygotujcie się dobrze, przygotujcie się lepiej – tłumaczył prezydent. Zwrócił uwagę na potrzebę konsultacji z nauczycielami i ekspertami, lepsze zabezpieczenie danych dzieci oraz rozsądne i przejrzyste koszty.

Józefaciuk chwali prezydenta. "Sam o to wnioskowałem"

"Prezydent zawetował ustawę o państwowym eDzienniku. Sam o to wnioskowałem i uważam, że to właściwa decyzja. Od początku mówiłem, że nie jestem przeciwko państwowemu, bezpłatnemu eDziennikowi. Jestem przeciwko testowaniu niedokończonego systemu na prawdziwych danych dzieci, przy niejasnych kosztach, braku pełnych testów, absurdalnym tempie i nauczycielach potraktowanych jak darmowi testerzy. Weto nie kończy projektu. Daje szansę, żeby zrobić go porządnie" – ocenił za pośrednictwem serwisu X poseł niezrzeszony i nauczyciel Marcin Józefaciuk.

"Podczas kontroli w MEN i Ministerstwie Cyfryzacji wskazałem prostą drogę: 1. Teraz pełne testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe i bezpieczeństwa na danych syntetycznych. Do tego wystarczy rozporządzenie. 2. Równolegle audyt kosztów, sprawdzenie zgodności z przepisami o dokumentacji szkolnej, konsultacje z nauczycielami, dyrektorami, rodzicami, samorządami i ekspertami oraz usunięcie wykrytych błędów. 3. Dobrze przygotowana ustawa pilotażowa i całoroczny pilotaż w roku szkolnym 2027/2028, na reprezentatywnej grupie szkół, z jasnymi kryteriami sukcesu, bezpieczeństwa i zatrzymania projektu. 4. Jeżeli wyniki będą pozytywne, od 1 września 2028 r. bezpieczny i sprawdzony państwowy eDziennik dla zainteresowanych szkół" – zwrócił uwagę parlamentarzysta.

"Uczniowie nie są danymi testowymi. Nauczyciele nie są darmowymi testerami. Szkoły nie są laboratoriami do sprawdzania, czy państwu może się uda. Cyfryzacja tak. Eksperyment na szkołach nie" – skwitował.

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