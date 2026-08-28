Karol Nawrocki zawetował kolejne trzy ustawy. Czego dotyczyły?

Prezydent podjął decyzje w sprawie siedmiu ustaw. Cztery z nich podpisał, a trzy zawetował. Weta dotyczą państwowego e-dziennika dla szkół, programów ochrony powietrza oraz nowelizacji prawa energetycznego. Podpis prezydenta uzyskały natomiast ustawy dotyczące psów ratowniczych OSP, prawa bankowego, jakości artykułów rolno-spożywczych oraz pomocy dla rolników dotkniętych skutkami powodzi.

Prezydent, przedstawiając decyzje, odniósł się również do krytyki dotyczącej kosztów jego wet i sytuacji finansów publicznych. – Weta nic nie kosztują Polaków. Weta chronią Polaków przed kolejnymi podatkami, opłatami i sięganiem do ich kieszeni – powiedział. Jego zdaniem rząd powinien w pierwszej kolejności ograniczać marnotrawstwo i uszczelniać system podatkowy, zamiast szukać dodatkowych pieniędzy w kieszeniach obywateli.

Jakie ustawy podpisał prezydent?

Wśród czterech podpisanych ustaw znalazła się regulacja dotycząca psów ratowniczych ochotniczych straży pożarnych. Przepisy formalnie włączają zasłużone zespoły przewodników z psami ratowniczymi OSP do państwowego systemu ratowniczego, zapewniając im podstawę prawną do prowadzenia działań ratowniczych.

Prezydent podpisał także zmiany w prawie bankowym, związane z wdrożeniem rozwiązań pakietu Bazylea III i innych międzynarodowych wymogów. Nowe przepisy mają zwiększyć odporność polskiego sektora bankowego na kryzysy finansowe.

Kolejna podpisana ustawa dotyczy jakości artykułów rolno-spożywczych. Wzmacnia kompetencje inspekcji odpowiedzialnej za jakość handlową żywności oraz kontrolę graniczną produktów importowanych z państw trzecich. Prezydent wskazał na znaczenie tych przepisów w kontekście napływu produktów rolnych z państw Mercosur.

Czwartą podpisaną ustawą jest regulacja dotycząca pomocy dla właścicieli gruntów rolnych zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku powodzi. Ma ona stworzyć stały mechanizm wsparcia dla poszkodowanych gospodarstw.

Weto wobec ustawy o e-dzienniku. "Przygotujcie się lepiej"

Najwięcej uwagi prezydent poświęcił trzem ustawom, których nie podpisał. Pierwsze weto dotyczy państwowego e-dziennika dla szkół. Prezydent zaznaczył, że nie kwestionuje samej idei cyfryzacji, ale ma zastrzeżenia do bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów oraz tempa wdrażania systemu. W centralnej bazie miałyby znaleźć się m.in. numery PESEL, zdjęcia, oceny, informacje o frekwencji i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– Nie podpiszę tej ustawy w obecnym kształcie. Nie mówię "nie" państwowemu e-dziennikowi. Mówię – przygotujcie się dobrze, przygotujcie się lepiej – powiedział. Jako warunki dalszych prac wskazał konsultacje z nauczycielami i ekspertami, lepsze zabezpieczenie danych dzieci oraz rozsądne i przejrzyste koszty.

Nawrocki: Dobre intencje nie usprawiedliwiają złego prawa

Drugie weto dotyczy zmian w zasadach funkcjonowania programów ochrony powietrza. Prezydent zakwestionował przede wszystkim rozszerzenie możliwości zaskarżania takich programów, wskazując na ryzyko wykorzystywania nowych przepisów do blokowania inwestycji i wywierania presji na samorządy.

– Ochrona powietrza jest ważna, ale dobre intencje nie usprawiedliwiają złego prawa. Dlatego tej ustawy również nie podpiszę i kieruję ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm – powiedział.

Trzecie weto obejmuje nowelizację prawa energetycznego. Prezydent skrytykował sposób procedowania ustawy oraz fakt, że część nowych przepisów odwraca rozwiązania przyjęte zaledwie kilka miesięcy wcześniej. W jego ocenie przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele potrzebują stabilnych i przewidywalnych reguł.

– Nie zgadzam się na zasadę uchwalmy teraz, a później będziemy poprawiać. Państwo musi być przewidywalne – podkreślił.

Prezydent przekonywał również, że jego decyzje wpisują się w szerszą politykę ochrony obywateli przed dodatkowymi obciążeniami. – Zanim podniesiecie podatki – ograniczcie marnotrawstwo. Ścigajcie wyłudzenia. Pilnujcie każdej publicznej złotówki – apelował do rządu.

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