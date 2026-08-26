Ważne przesłuchanie coraz bliżej. Chodzi o Nawrockiego i kawalerkę pana Jerzego

Dokładny termin nie został jeszcze wyznaczony. – Na ten moment dokładna data przesłuchania notariusza nie została wyznaczona, ale ta czynność powinna zostać przeprowadzona do połowy września – przekazali Onetowi przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokuratura chciała zwolnienia z tajemnicy

O możliwość przesłuchania notariusza zabiegała Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Śledczy wskazywali, że posiadane przez niego informacje mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania. 26 czerwca Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zwolnił notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej i zezwolił na przesłuchanie go w charakterze świadka.

Postanowienie nie było wówczas prawomocne, dlatego termin przesłuchania nie mógł zostać ustalony.

Notariusz złożył zażalenie

Notariusz odwołał się od decyzji o zwolnieniu go z tajemnicy zawodowej. Jego zażalenie zostało jednak odrzucone. Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego. Decyzja jest prawomocna i nie podlega zaskarżeniu. – Nie uwzględnił tego zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie sądu rejonowego. To postanowienie jest już prawomocne, niezaskarżalne. Oznacza to, że w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę rejonową nie zachodzą obecnie przeszkody ku temu, aby przesłuchać tego świadka – informował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Łukasz Zioła.

Notariusz będzie więc musiał stawić się na przesłuchanie w gdańskiej prokuraturze i odpowiedzieć na pytania śledczych.

Przesłuchanie do połowy września

Dokładna data przesłuchania nie została jeszcze ustalona. Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku czynność ma zostać przeprowadzona do połowy września. Od tego przesłuchania zależy również decyzja dotycząca kolejnych czynności w postępowaniu. Śledczy już wcześniej informowali, że po uzyskaniu zeznań notariusza prokurator zdecyduje, czy istnieją podstawy do przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak przekazywali w lipcu, po przesłuchaniu notariusza "prokurator rozważy zasadność przesłuchania w charakterze świadka prezydenta Karola Nawrockiego".

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