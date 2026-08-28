"Działania mafijne". Czarzasty ogłasza decyzję

Prezydent zawetował w czerwcu br. projekt ustawy ws. kryptowalut. Głowa państwa stwierdziła, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości.

Czarzasty o "morderstwie w tle"

Do sprawy odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk zapowiedział głosowanie ws. odrzucenia weta Karola Nawrockiego.

– Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – powiedział Czarzasty.

– Myślę i zwracam się w tej chwili do pana prezydenta Nawrockiego. Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to. że mógł pan to robić nieprzypadkowo – dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zaznaczył, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta

Czarzasty skomentował sytuację również w czwartek w rozmowie z Polsat News.

– Cała ta sytuacja, która się dzieje pokazuje, że trzykrotne zawetowanie tej ustawy bez względu na to, jakie były motywacje pana prezydenta, jakie były, panie prezydencie, pana motywacje, niech pan poczyta gazety i media, niech pan się zastanowi (...) ta ustawa musi być – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy. – Ona by ludzi w jakimś stopniu, nie będę uprawiał propagandy, zabezpieczała. Ona by mówiła ludziom, nie róbcie tego, uważajcie na to – zaznaczył.

Jak stwierdził marszałek Sejmu, odnosząc się do decyzji Karola Nawrockiego: "Taką samą ustawę, która pokazywała, kto potencjalnie jest bandytą, która pokazywała, co trzeba robić, żeby bandytów unikać, która pokazywała, co trzeba robić, żeby się nie dać okraść – taką samą ustawę broniącą ludzi trzy razy wetował".

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