Prezydent podpisał trzy ustawy. Miał jednak zastrzeżenia

Kancelaria Prezydenta przekazała, że Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy: nowelizację prawa bankowego, nowelizację prawa wodnego oraz nowelizację ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

"Bezpieczny system bankowy wymaga odpowiednich zabezpieczeń przed nadmiernym ryzykiem. Dlatego Prezydent RP zdecydował o podpisaniu ustawy wdrażającej standardy Bazylei III. Ustawa wdraża przepisy oparte na międzynarodowych standardach Bazylei III, których zasadniczym celem jest zwiększenie odporności banków na kryzysy i ograniczenie ryzyka dla całego systemu finansowego. Jednocześnie należy nadmienić, iż ustawa nie jest wolna od kontrowersji. Najwięcej zastrzeżeń wywołało uzależnienie obsady kluczowych stanowisk w największych bankach od uprzedniej zgody KNF. Krytycy wskazywali, że wybrano jeden z bardziej ingerencyjnych wariantów implementacji prawa europejskiego i ograniczono w ten sposób swobodę właścicieli banków" – czytamy w komunikacie.

Czego dotyczą podpisane ustawy?

Nowela prawa wodnego dotyczy wody odzyskanej dla energetyki. "W okresach suszy bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo wodne stają się ze sobą bezpośrednio związane. Elektrownie i elektrociepłownie potrzebują ogromnych ilości wody do chłodzenia, a przy niskich stanach rzek jej dostępność może ograniczać możliwości produkcji energii. Podpisana ustawa pozwala wykorzystać oczyszczone ścieki komunalne jako wodę do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni. Zamiast pobierać na ten cel wyłącznie wodę z rzek i innych naturalnych zasobów, część już oczyszczonej wody będzie mogła zostać wykorzystana ponownie. To praktyczny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym" – wskazano.

Natomiast przepisy o ochotniczych strażach pożarnych dotyczą psów ratowniczych. "Ustawa nie tworzy nowej formacji ani nowego rodzaju działalności OSP. Porządkuje stan, który już istnieje, i formalnie włącza zespoły przewodnik-pies do systemu ratowniczego. Psy OSP będą mogły być również wykorzystywane przez Państwową Straż Pożarną" – podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

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