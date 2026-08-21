Tankowanie w Polsce najdroższe z całej UE. Odnotowaliśmy największy wzrost cen paliw

Z danych Eurostatu wynika, że w lipcu Polska odnotowała najwyższe w całej Unii Europejskiej miesięczne wzrosty cen oleju napędowego i benzyny.

Ceny paliw w lipcu poszybowały w górę najbardziej w Polsce

Ceny diesla wzrosły o 13,4 proc. wobec czerwca, a benzyny o 17,2 proc.

Polska znalazła się w lipcu na pierwszym miejscu pod względem wzrostu cen diesla wśród państw członkowskich UE.

Na kolejnych miejscach pod tym względem znalazły się: Niemcy (ceny oleju napędowego wzrosły tam o 12,7 proc.) oraz Grecja (o 12,1 proc.).

Również w przypadku wzrostu cen benzyny Polska znalazła się na pierwszym miejscu. Po Polsce największe podwyżki odnotowano w Niemczech (o 11,0 proc.) i Hiszpanii (o 7,1 proc.).

Z danych Eurostat wynika, że w skali całej Unii Europejskiej ceny diesla wzrosły w lipcu o 4,3 proc. w porównaniu z czerwcem, a ceny benzyny o 4,7 proc.

Ceny paliw i smarów do prywatnego transportu były w lipcu średnio o 16,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Rząd wygasił pakiet CPN 1 lipca

Pierwotnie pakiet CPN został wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

1 lipca po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Od poniedziałku pakiet CPN znów obowiązuje, ale w ograniczonym zakresie

Od poniedziałku ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

W ubiegły czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

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