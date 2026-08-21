Ceny paliw w górę. Wiadomo, ile zapłacimy w najbliższych dniach

Maksymalne ceny paliw od soboty do poniedziałku, które ustalił minister energii, to: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, benzyny 98 – nie więcej niż 7,36 zł, a litr oleju napędowego – nie więcej niż 7,59 zł.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 – 7,33 zł, a oleju napędowego – 7,56 zł.

Pakiet CPN obowiązuje, ale w ograniczonym zakresie

Od poniedziałku ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

Minister energii ustala maksymalne ceny paliw

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

W ubiegły czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pierwotnie pakiet CPN został wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

1 lipca po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Czytaj też:

Ważna wiadomość dla rolników. Nadal można składać wnioski Czytaj też:

Maksymalne ceny paliw są już znane. Tyle zapłacimy w środę