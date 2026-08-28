Mec. Lewandowski odpowiada na doniesienia. Wydał oświadczenie

TVN24 i Wirtualna Polska ujawniły w piątek (28 sierpnia), że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski miał na początku 2026 r. poszukiwać możliwości uzyskania azylu w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W kontaktach posła PiS z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem miał pośredniczyć mec. Lewandowski, który był wówczas adwokatem obu mężczyzn.

Szef Zondacrypto miał pomagać Romanowskiemu w uzyskaniu azylu w Dubaju. Obrońca polityka reaguje

Po publikacji tekstu prawnik wydał oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył, by podejmował działania w celu uzyskania dla Romanowskiego wizy lub prawa pobytu. "Nigdy nie zabiegałem i nie prosiłem mec. Krala, aby pomógł mojemu klientowi Marcinowi Romanowskiemu" – oświadczył.

Zarzucił autorom publikacji, Szymonowi Jadczakowi z Wirtualnej Polski i Michałowi Fuji z TVN24, że nie zawarli jego stanowiska w swoim materiale.

Adwokat przyznał, że reprezentował zarówno Romanowskiego, jak i Krala, jednak – jak wyjaśnił – w przypadku Krala wypowiedział wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia do obrony z powodu utraty zaufania. Lewandowski zaznaczył również, że sam należy do osób poszkodowanych w sprawie Zondacrypto.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy mecenas podkreślił, że nie składał w imieniu Romanowskiego wniosku o wydanie prawa pobytu ani wizy rezydenckiej w ZEA. Zaznaczył też, że nie ma wiedzy, by taki wniosek został złożony przez inne osoby działające w kancelarii Krala.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Komunikat prokuratury

Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu środków z funduszu. Polityk jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.

Prokurator generalny Waldemar Żurek informował wcześniej, że jednym z badanych wątków w śledztwie dotyczącym Zondacrypto jest finansowanie przez nią działań osób pomagających Romanowskiemu. W komunikacie prokuratury nie wymieniono jednak nazwiska Lewandowskiego. Mecenas uznał, że treść komunikatu może być odczytywana jako sugestia dotycząca jego osoby i zażądał wyjaśnień.

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