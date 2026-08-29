"Utraciła swoje uzasadnienie". Rząd chce zlikwidować popularną ulgę podatkową

Resort finansów przygotował projekt ustawy, która zakłada likwidację ulgi na internet. W uzasadnieniu podano, że w obecnej sytuacji w kraju jest ona bezzasadna. MF wskazuje, że odsetek gospodarstw domowy, które mają dostęp do sieci wynosi obecnie 96,2 proc.

Propozycja resortu przewiduje zachowanie praw nabytych podatników. Dzięki temu ci, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za rok poprzedzający wejście w życie nowych przepisów. Oznacza to, że będą mogli korzystać z odliczenia jeszcze przez dwa kolejne lata podatkowe.

Przypomnijmy, że ulga na internet pozwala odliczyć od dochodu wydatki na korzystanie z internetu. Można z niej skorzystać tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, co warto uwzględnić w swoich planach rozliczeniowych.

Likwidacja kolejnych przywilejów

Plany zmian w przepisach podatkowych dotyczących ulgi na internet to kolejne z decyzji podjętych przez rząd. Następną ma być likwidacja zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. Donald Tusk ogłosił tę decyzję podczas Campusu Polska Przyszłości.

– Teraz będą gwizdy, bo rząd nie planuje przedłużenia tego okresu bezpodatkowego. Nie gniewajcie się, ale w czym sytuacja 26-latka, czy 26-latki jest trudniejsza niż 58-latki. Powiedzcie tak szczerze. Jeśli ktoś decyduje się wejść w życie zawodowe później, a nie wcześniej, nie od razu po studiach, albo przedłuża kształcenie w dobrym tego słowa znaczeniu, to jest ktoś dorosły i on musi umieć kalkulować, bo i tak ma pewien bonus – stwierdził szef rządu, czym wywołał aplauz na widowni.

Tusk przekonywał, że mamy "niskie opodatkowanie w Polsce". W takiej sytuacji nie jest możliwe utrzymanie sytuacji, w której "opieka socjalna jest szwedzka, a podatki irlandzkie".

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