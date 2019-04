Majdan o sprawie Jarosława B.: Słowo „gwałt” paraliżuje opinię publiczną

W rozmowie z "Faktem" w obronie Jarosława B. stanął jego kolega Radosław Majdan. Przypomnijmy, że do prokuratury zgłosiła się kobieta, która oskarżyła piłkarza o gwałt. Po przesłuchaniu w prokuraturze Jarosław B. został zatrzymany,

– Sprawa jest bardzo poważna i osądzanie Jarka na tym etapie sprawy jest bardzo niesprawiedliwe. Słowo „gwałt” paraliżuje opinię publiczną: osoba o to oskarżona w świetle opinii publicznej trochę traci prawo głosu i obrony – podkreślił Majdan. Były reprezentant polskiej reprezentacji przyznał, że nie wierzy w winę Jarosława. – Znam go wiele lat. Nigdy w życiu nie był osobą, która miała w sobie jakąkolwiek agresję. Zawsze był bardzo pozytywnym człowiekiem, który był bardzo chętny do pomocy. Do tego zawsze udzielał się w akcjach charytatywnych, czyli chciał nieść dobro innym. Nigdy nie chciał zniszczyć drugiego człowieka. Nie wierzę, że takiego czynu mógł się dopuścić człowiek, który jest ojcem trójki dzieci, które wychowuje po śmierci żony. Ktoś kto przeżył taką tragedię i ma świadomość odpowiedzialności za swoje dzieci, nie robi takich rzeczy dla chwili przyjemności – podkreślił.

Znany były piłkarz Jarosław B. został we wtorek zatrzymany w Sopocie. Zatrzymanie ma związek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Głos w tej sprawie zabrała mecenas Olga Jędraszko, która jest pełnomocniczką byłego piłkarza. – Oskarżenia kierowane przeciwko niemu nie są oparte na prawdzie. Na tę chwilę nie zostały mu jeszcze postawione zarzuty, a postępowanie jest w sprawie, a nie przeciwko osobie – podkreślała w rozmowie z "Faktem".

Jarosław B. to były piłkarz. Grał w barwach takich klubów jak Lechia Gdańsk, Amika Wronki i Widzew Łódź. Jego życiową partnerką była zmarła w 2014 roku aktorka Anna Przybylska. Ma z nią troje dzieci.