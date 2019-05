Komuniści maszerują z sierpem i młotem. Celny komentarz Ziemkiewicza

"Panie Trzaskowski, Rabiej i Dąbrowa, zdaje się, że w centrum Warszawy pojawili się osobnicy sławiący ustrój totalitarny. Będzie reakcja?" – napisał na Twitterze Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz telewizji internetowej wsensie.tv. Chodzi o marsz działaczy Komunistycznej Partii Polski, która działa legalnie w Polsce od 2002 roku. Na zdjęciach, które obiegają co roku media społecznościowe widać, że na transparentach manifestujących widnieją komunistyczne symbole.

Na komentarz dziennikarza odpowiedział Rafał A. Ziemkiewicz. "Nie będzie (reakcji - red.). Dla tow. Gawor sierp i młot są symbolem faszystowskim tylko kiedy są przekreślone - a tu im to nie grozi" – wskazał publicysta "Do Rzeczy". Mowa o Ewie Gawor, szefowej biura bezpieczeństwa warszawskiego ratusza. To ona razem z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim groziła rozwiązaniem marszu narodowców, który ma dziś ruszyć z pl. Zamkowego.