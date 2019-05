Nietypowy spot Leszka Millera. Przypomina głośną wypowiedź Morawieckiego

Miller jest "dwójką" na wielkopolskiej liście Koalicji Europejskiej do europarlamentu. Polityk zamieścił na Twitterze krótki spot wyborczy, nawiązujący do 15. rocznicy wejścia Polski do UE.

W spocie widzimy fragment wystąpienia Mateusza Morawieckiego w Sandomierzu z listopada 2018 r., gdzie premier stwierdził: – Ja sam negocjowałem wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 20 lat temu.

Po chwili pojawia się Leszek Miller i komentując słowa premiera, stwierdza: – Nie sądzę.

Wypowiedź Morawieckiego z Sandomierza była krytykowana i rozkładana na czynniki pierwsze już kilka miesięcy temu, choć przed przystąpieniem naszego kraju do UE urzędujący premier był zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Leszek Miller zakończył negocjacje z UE w grudniu 2002 r. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach wraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem i Danutą Hübner podpisał Traktat Akcesyjny wprowadzający Polskę do Unii.

