Forum Żydów Polskich: Tęcza LGBT stoi w konflikcie kulturowym z tęczą biblijną

Zatrzymanie Elżbiety Podleśnej – aktywistki, która rozkleiła w Płocku plakaty z Matką Bożą z tęczową aureolą – wzbudziło oburzenie środowisk lewicowych. Część polityków i mediów z tej strony politycznej broni działaczki podkreślając, że jej czyn nie obraża uczuć religijnych, a tęcza jest symbolem także wywodzącym się z Biblii. Do tego argumentu lewicy odniosło się Forum Żydów Polskich.

"Zawsze, gdy powraca "problem z tęczą" (sześciokolorową) symbolizującą współcześnie ruchy gejowskie i pokrewne, pojawiają się głosy, że łączenie symboliki tęczy z symbolami religijnymi (ostatni przypadek: tęczowa aureola umieszczona na obrazie istotnym w polskim katolicyzmie), to pełna zgoda i harmonia, bo tęcza symbolizuje Przymierze z Bogiem. To nie jest uczciwe podejście" – pisze Paweł Jędrzejewski, przedstawiciel Forum. "Nie ma harmonii pomiędzy symbolem LGBT i symbolem biblijnego przymierza" – dodaje.

Jędrzejewski podkreśla, że tęcza biblijna i siedmiokolorowa nawiązuje do siedmiu biblijnych przykazań żydowskich (przykazania Potomków Noego). Przypomina też, że jedno z przykazań stanowi o zakazie niemoralnych stosunków seksualnych – czyli tych, które nie zachodzą między kobietą a mężczyzną. Jędrzejewski zaznacza, że obie te tęcze – sześciokolorowa LGBT i siedmiokolorowa biblijna – stoją w sprzeczności i wykluczają się, bo głoszą całkiem odwrotne hasła. Przedstawiciel Forum żydów Polskich wskazuje, że hasła LGBT "propagują cofnięcie się do form seksualności z czasów odległych o tysiące lat – prymitywnych i przez ludzkość już dawno odrzuconych".

Jędrzejewski zwraca też uwagę na to, że dzięki tezom judaistycznym i chrześcijańskim kobiety przestały być traktowane jako "maszynki do dostarczania potomstwa", a stały się równorzędnymi partnerami mężczyzn. Seks przestał być bowiem traktowany wyłącznie jako popęd, a istotny element relacji między kobietą i mężczyzną. "To judaizm i chrześcijaństwo stworzyły mocne podstawy rodziny, a co za tym idzie – rozwój cywilizacji".

"Tęcza LGBT nie ma nic wspólnego z tęczą biblijnego Przymierza, symbole te stoją w kulturowym konflikcie" – podsumowuje Jędrzejewski.

