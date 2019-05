Rozenek do Mularczyka: Czy wy jesteście normalni? Kroczycie drogą do faszyzmu

Przypomnijmy, że wczoraj policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. Znana aktywistka Elżbieta Podleśna (kobieta wyraziła zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku), rozklejała plakaty, przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego – dot. obrażania uczuć religijnych.

O sytuacji do której doszło w Płocku dyskutowali Andrzej Rozenek (SLD), poseł i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk i poseł Kukiz'15 Norbert Kaczmarczyk.

Droga do faszyzmu

Politycy rozmawiali między innymi o zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej i tym, czy jej działania mogły urazić uczucia chrześcijan. – Po niespełna czterech latach rządów partii PiS, doszło do sytuacji kiedy rozmawiamy na takie temat. Jest XXI wiek, cywilizowane państwa latają w kosmos, planują lot na Marsa, a my zastanawiamy się nad tym, czy tęcza może kogoś obrazić – mówił Rozenek.

– Tęcza LGBT owszem może (obrazić – red.) – odpowiedział politykowi SLD Winnicki.

– Tęcza jest symbolem biblijnym, jaby pan poseł się zechciał zapoznać z tym, to byłoby fajnie. Jest też symbolem środowisk LGBT, to prawda – tłumaczył dalej Rozenek, odpowiadając na uwagę Winnickiego.

W odpowiedzi na kolejne uwagi posłów (dotyczące różnic między tęczą LGBT, a tęczą biblijną), Rozenek zwrócił się do posła Mularczyka: "U licha, co was obraża w tym, że ludzie są gejami, że ludzie mają inną orientację seksualną. Czy wy jesteście normalni?”.

Nie zwracają uwagi na odpowiedź posła PiS („Tak jesteśmy normalni”), Rozenek stwierdził: „Powinniście się leczyć, przez was przechodzą jakieś chore fobie”.

Upomniany przez prowadzącą program dziennikarkę, polityk podkreślił, że jego emocjonalne wystąpienie to „obrona zdrowego rozsądku”.

Po chwili jednak polityk SLD wrócił do ostrej retoryki. Odpowiadając na słowa krytyki wobec profanacji obrazu Matki Boskiej, zwrócił się do posła Mularczyka: „Dlaczego obraża pana tęczą (…) bo co, osoby o orientacji homoseksualnej nie mają prawa żyć? Nie mają prawa mieć własnych poglądów? Kroczycie prostą drogą do faszyzmu”.

– Nie mają prawa narzucać innym swojej agendy, nie mają prawa obrażać uczuć religijnych – oponował Winnicki, w odpowiedzi na słowa Rozenka. – To się nadaje do psychiatry – stwierdził w odpowiedzi Rozenek.

– To się nadaje do prokuratury – skontrował Winnicki.