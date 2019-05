"Jestem Polakiem z krwi i kości". Kaczyński w "Pytaniu na śniadanie"

W rozmowie z dziennikarzami Jarosław Kaczyński przyznał, że jest nocnym markiem i nie lubi rano wstawać. – Jestem sową, taką wielką, takim puchaczem – żartował prezes PiS.

Polityk był również pytany o to co lub jeść i czy umie gotować. – To nie jest tak, żebym ja w ogóle nie potrafił gotować. Były lata kiedy gotowałem obiady, ale nie jest to coś, co specjalnie lubię – przyznał Kaczyński. Polityk stwierdził też, że w kwestii jedzenia jest „Polakiem z krwi i kości”.

– Lubie grillować, ale najbardziej lubię jeść – mówił Kaczyński, pytany o ostatnie wyprawy w towarzystwie polityków PiS-u. – Lubię bigos, placki kartoflane, pierogi ruskie. Schabowy z kapustą, lubię kiełbasę z grilla – wymieniał prezes PiS. – Ja też bardzo lubię naleśniki, same bez żadnego wkładu – dodał.

W programie padły też pytania o zwierzęta, które ma w domu Kaczyński – kota Czarusia i kotkę Fionę. – Mam dobrą kocicę i złego kota. Jest między nimi pewna konkurencja, chodzi o to kto gdzie śpi – żartował polityk. – One źle znoszą, obrażają się, jeżeli mnie długo nie ma – przyznał polityk.