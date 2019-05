"Stop pedofilii" vs. ruchy LGBT. "Czego chcecie uczyć nasze dzieci?"

Zdjęcia z akcji przeciwników edukacji seksualnej i ruchów LGBT pojawiły się na stronie Kampanii Przeciw Homofobii. "Czego lobby LGBT chce uczyć dzieci? Czterolatki: masturbacji; sześciolatki: wyrażania zgody na seks; dziewięciolatki: pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmów. Zobacz związek pedofilii z seksualizacją" – takie hasła można dostrzec na furgonetkach, które promują inicjatywę "Stop Pedofilii".

Aktywiści KPH odpowiadają na manifesty przeciwników lobby homoseksualnych w szkołach. "W miastach na terenie całego kraju można zobaczyć wielkoformatowe banery pełne kłamstw i krzywdzących informacji nt. osób LGBT. Po ulicach jeżdżą ciężarówki obklejone plakatami z homofobicznymi hasłami, a z głośników przytwierdzonych do samochodów sączy się homofobiczny jad. Są to wykroczenia podlegające karze" – twierdzą działacze organizacji i zalecają, by w przypadku napotkania takich manifestacji... zgłaszać je na policję. "Udokumentuj zdarzenie, zrób zdjęcia, a następnie zawiadom policję i oczekuj na informacje" – zachęca KPH.

