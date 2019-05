Prezydent apeluje: Proszę wysłać do PE naszą silną reprezentację

Podczas spotkania z mieszkańcami Mysłowic prezydent Andrzej Duda nawiązał do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i gorąco namawiał do wzięcia w nich udziału. – Bardzo ważne jest, żebyśmy pokazali innym państwom europejskim i innym narodom, że bierzemy odpowiedzialność także za sprawy europejskie poprzez wybieranie swoich przedstawicieli – mówił prezydent. – Są inne instytucje europejskie, na które narzekamy, że jest tam deficyt demokracji, ale akurat Parlament Europejski jest instytucją demokratyczną – wskazywał

– To niezwykle ważne. Proszę wziąć udział w tych wyborach. Proszę wybierać. Proszę wysłać do Parlamentu Europejskiego naszą silną reprezentację. Ludzi, którzy będą nas tam godnie reprezentowali, którzy będą dbali o sprawy europejskie, ale którzy będą przede wszystkim dbali o nasze sprawy, o polskie sprawy – mówił prezydent Duda.