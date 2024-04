Broń jądrowa dla Polski? Prezydent: Zgłosiłem gotowość

W rozmowie z "Faktem" prezydent Andrzej Duda powiedział, że popiera pomysł rozlokowania na terytorium polski broni jądrowej i rozmawia na ten temat z Amerykanami (kwestię poruszono podczas niedawnego spotkania z Donaldem Trumpem). – To temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat już rozmawiałem kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje okręg królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś – wskazał.

– Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach nuclear sharing także i na naszym terytorium, żeby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim i ponosimy zobowiązania również i w tym zakresie, czyli po prostu realizujemy wspólną politykę – mówi prezydent.

Andrzej Duda pytany, czy w związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa, opowiada się za ułatwieniem dostępu do broni palnej, odpowiada: – To jest kwestia dyskusyjna. Nie ma u nas takiej tradycji. Nigdy nie było zresztą, o ile mnie pamięć nie myli, takiego pełnego powszechnego dostępu do broni w Polsce. Można dyskutować na temat rozluźnienia pewnych okowów wymagań w tym zakresie, ale w sprawie całkowicie powszechnego dostępu do broni byłbym ostrożny.

Spotkanie Duda-Trump. Komunikat Pałacu Prezydenckiego

Andrzej Duda i Donald Trump spotkali się w Nowym Jorku w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Spotkanie trwało 2,5 godziny. Cytowany w komunikacie Kancelarii Prezydenta minister Wojciech Kolarski powiedział, że było to "znakomite spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali ten czas, kiedy przez cztery lata współpracowali, sprawując urzędy prezydenckie".

– To był bardzo dobry, owocny czas dla relacji polsko–amerykańskich. Donald Trump wielokrotnie podkreślał wielką sympatię do Polski i uznanie, które żywi wobec Polaków – dodał Kolarski.

Pałac Prezydencki przypomina, że w czasie trwania kadencji Trumpa w Białym Domu obaj przywódcy spotykali się wielokrotnie. W lipcu 2017 r. w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych: we wrześniu 2018 r., w czerwcu 2019 r. i w czerwcu 2020 r.

"Poza tym Andrzej Duda i Donald Trump spotykali się kilkakrotnie przy okazji rozmów wielostronnych, m.in. szczytów NATO, posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotkań Forum Ekonomicznego w Davos" – czytamy.

