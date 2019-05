Lasota przypomina przeszłość Cimoszewicza. "Został zarejestrowany jako kontakt operacyjny"

Lasota zwróciła uwagę, że wśród założycieli Koalicji Europejskiej, połowa to byli członkowie PZPR i jej przybudówek, choć informacja o przynależności do partii komunistycznej nie jest specjalnie widoczna w życiorysach zamieszczanych przez kandydatów. Jak dodaje, Cimoszewicz jest np. politykiem, prawnikiem, ministrem, wiceministrem, premierem, a dopiero na końcu "ZMS, ZSP i 19 lat w PZPR".

Autorka przypomniała też, że Cimoszewicz został przed wyjazdem do USA zarejestrowany jako kontakt operacyjny "Carex". " W Nowym Jorku, już jako «Carex», skontaktował się z agentem rezydentury PRL «Żaltisem», który potwierdził, że Cimoszewicz będzie realizował powierzone mu jeszcze w Polsce zadanie «podjęcia prób nawiązania kontaktu z czołową przedstawicielką najnowszej emigracji politycznej, Ireną Lasotą-Zabłudowską (pion »E«, sprawa krypt. »Saba«), by w ten sposób uzyskać możliwości rozpoznania przejawów działalności wrogiej emigracji wobec Polski" – wspomina Lasota.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", z zachowanych raportów wynika, że Włodzimierz Cimoszewicz nie sprawdził się na misji w Nowym Jorku, bo "wypadł jako mało energiczna ciamajda, i to w dodatku obserwowana przez FBI". "W 2001 roku sąd uznał za prawdziwe oświadczenie Cimoszewicza, że nie był tajnym współpracownikiem, a w 2019 roku na spotkaniu wyborczym Cimoszewicz opowiadał, jak było miło w latach 70., bo można było pojechać (sobie) na Zachód, i jak to on, nie wspominając, że był pierwszym sekretarzem PZPR na UW, zacząć podróżować. I myślę, że teraz ten sam Cimoszewicz pojedzie do Brukseli" – puentuje autorka.