O. Knabit: Ideologia gender to kontynuacja komunizmu

Eksperci w obrazie dokumentalnym wyprodukowanym przez Fundację Polska Ziemia trafnie tłumaczą, jakie tezy przyświecają postępującemu na świecie genderyzmowi. Mowa m.in. o ateizmie i pozornym wyzwoleniu się od naturalnego porządku, w którym istnieją dwie płci biologiczne. Zauważają, że fundamentem ideologii gender jest też względność w pojmowaniu nie tylko płci – czy to biologicznej, czy kulturowej – ale także samego człowieka. Według tej ideologii, wolność człowieka jest sprowadzona do wolności seksualnej, a co za tym idzie – do popędów i instynktów – pisze Blanka Aleksowska w tekście poświęconym produkcji.

Czytaj także:

"Zmierzch. Ofensywa ideologii gender" – czym nam grożą tezy względnej tożsamości i wartości człowieka?

– Ideologia gender jest ideologią, z punktu widzenia wiary, zupełnie niesłuszną. Człowiek po grzechu pierworodnym chciał być jak Bóg, a więc on ma decydować o tym, co jest dobre, a co złe i zaciera różnice między płciami, stając się ważniejszym od Pana Boga, mówi, że płeć to nie jest sprawa normalnego powstawania człowieka z relacji seksualnej między mężem a żoną, ale wytwór kulturalny – mówi w filmie benedyktyn o. Leon Knabit. Film "Zmierzch. Ofensywa ideologii gener" miał premierę w sobotę.

Zakonnik stwierdza, że gender to konstyunacja komunizmu. – Uświadomiona mniejszość narzuca swą wolę nieuświadomionej większości. Komunistów wtedy było mniej, ale oni byli uświadomieni, mądrzy, dawali szczęście, radość, raj na ziemi i tym głuptakom nieświadomym narzucali, a jak się nie podobało, to się mordowało miliony ludzi w imię ideologii.