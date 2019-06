Informację tę Rafał Bąkiewicz przekazał za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. "Zaproszenie do debaty pomiędzy Antonim Macierewiczem i Grzegorzem Braunem wysłane już w czwartek. Jako Media Narodowe mamy nadzieję na szybką odpowiedź ze strony Ministra Macierewicza. Jesteśmy gotowi do organizacji przedsięwzięcia! Czy wg Was Sala Kongresowa to dobre miejsce na debatę?" – napisał prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

W opublikowanym oświadczeniu przytoczono słowa byłego szefa MON, które padły na antenie telewizji wRealu24. Zapytany, czy zgodziłby się wziąć udział w debacie z Braunem, Macierewicz miał odpowiedzieć: "Tak, oczywiście, chociaż uważam, że najpierw pan Grzegorz Braun powinien przeprosić Polaków za to, co powiedział. Wtedy bardzo chętnie".

"Oskarżenia, jakie Panowie wzajemnie wobec siebie wypowiadają są niezwykle ostre, a także - co o wiele ważniejsze - dotyczą spraw dla Polski fundamentalnych. W związku z tym jestem przekonany, że powinna odbyć się debata podczas której będą Panowie mogli podjąć merytoryczną dysputę. Cieszę się, że uważa Pan tak samo. Niewątpliwie będzie ona nie tylko niezwykle pożyteczna dla Polaków, ale także wzbudzi ogromne zainteresowanie" – przekonuje w liście do Macierewicza Bąkiewicz. Proponuje organizację debaty przez Media Narodowe i termin - połowę czerwca.