Onet: Będzie rozłam w PSL? Krążą plotki o tajnym planie Pawlaka

Choć Władysław Kosiniak-Kamysz został przywitany na początku posiedzenia Rady gromkimi oklaskami, to jak opisuje portal Onet są w partii tacy, którzy grają na rozłam. Elementem tego procesu jest krytyka decyzji o starcie PSL w ramach Koalicji Europejskiej podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tu dobrze słyszalny jest głos m. in. Marka Sawickiego, który jednoznacznie wskazuje, że KE zbyt mocno skręciła w lewo. Podobnego zdania jest Eugeniusz Kłopotek. Obaj ci działacze na sobotniej Radzie się nie pojawili. Jednak nie zapomniano o nich i jak donosi Onet, kilku innych działaczy mocno skrytykowało ich postawę.

Najwięcej gorzkich słów miał usłyszeć były prezes PSL Waldemar Pawlak. Wśród krytyków byli m.in. świeżo upieczony europoseł Adam Jarubas i obecny wiceszef partii Dariusz Klimczak. Ten ostatni miał Pawlakowi zarzucać, że nie pomagał w kampanii, więc nie ma prawa stawiać warunków. O co chodzi? – Waldek pochwalił wprawdzie Kosiniaka za ułożenie list, ale powiedział, że w jesienną kampanię zaangażuje, jeśli będzie dobry projekt. Dobry, czyli po jego myśli – mówi portalowi Onet uczestnik obrad.

Co ciekawe, wewnątrz PSL istnieje przekonanie, że Pawlak ma plan ułożenia się z PiS. – Ciężko byłoby mu przejąć władzę w partii, ale mógłby zabrać ze sobą trochę działaczy – mówi jeden z działaczy PSL.

Czytaj także:

Koalicja Polska - PSL chce budować własną koalicję do jesiennych wyborówCzytaj także:

"Droga Zofio: na zmianę nigdy nie jest za późno". Szyc apeluje do Klepackiej