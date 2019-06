Jego słowa rozwścieczyły Irańczyków. Michał Kubiak ukarany przez PZPS

"Wydział Dyscypliny PZPS uznał winnym Michała Kubiaka popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że: "podczas wywiadu udzielonego w dniu 26 maja 2019 r. w programie "Prawda Siatki", opublikowanego w internecie, użył określeń niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Za powyższe wykroczenie zgodnie z paragrafem 33 ust. 1 i 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS Wydział Dyscyplinarny PZPS wymierzył Michałowi Kubiakowi karę nagany oraz karę zawieszenia w prawach Zawodnika na okres 6 meczów reprezentacji Polski. Zawodnik ma prawo odwołania się od orzeczenia w ciągu siedmiu dni. Po tym czasie orzeczenie stanie się prawomocnym" – brzmi treść orzeczenia PZPS.

Kara ma związek z wywiadem dla "Prawdy Siatki", w którym Michał Kubiak nazwał Irańczyków "fatalnymi, złośliwymi i chamskimi ludźmi, którzy tak naprawdę są zwykłymi leszczami". Choć ta część rozmowy została później na prośbę siatkarza usunięta z materiału, PZPS podjęło decyzję o wszczęciu wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Ukarania polskiego siatkarza domagała się strona irańska, która złożyła w tej sprawie skargę do FIVB.

Sam zainteresowany wydał już w ubiegły wtorek oświadczenie. Podkreślając swoje prawo do wyrażania opinii Michał Kubiak przypomniał, że on i jego rodzina stali się obiektem gróźb. Wyjaśnił również, że słowa z wywiadu odnosiły się nie do wszystkich Irańczyków, a tych z którymi miał do czynienia.