"To powrót do społeczeństwa Sodomy". Ojciec prezydenta mocno o Wiośnie

To jest opcja wsteczna, to powrót do społeczeństwa Sodomy – ocenia prof. Jan Duda, odnosząc się do Wiosny Roberta Biedronia.

W rozmowie z "Super Expressem" ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Jan Tadeusz Duda odniósł się do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jego uwagę zwrócił rezultat uzyskany przez formację Roberta Biedronia, której nie szczędził ostrych słów. – To jest opcja wsteczna, to powrót do społeczeństwa Sodomy – stwierdził Jan Duda. – Czyli takiej filozofii życia społecznego gdzie nie ma zasad, nie ma hierarchii wartości, nikt nie ma w takim społeczeństwie żadnych zobowiązań – wyjaśnił. Ojciec prezydenta podkreślił, że Wojciech Biedroń nie ma nic wspólnego z nowoczesnością.