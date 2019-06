"Zbyt podobne, żeby spać spokojnie". Fala oburzenia po wpisie Saryusz-Wolskiego

Udostępniona przez polityka grafika wywołała falę negatywnych komentarzy.

"Rozumiem, gdyby coś takiego podawał dalej jakiś zwykły, tłiterowy kibol (przez co nie byłoby to ani trochę mądrzejsze). Ale JSW? Naprawdę chcemy sprowadzać dyskusję do takich chwytów?" – napisał publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Nie mieści mi się w głowie zachowanie JSW. Przecież nawet jeśli nie powstrzymała go elementarna przyzwoitość to powinien polityczny instynkt samozachowawczy. Teraz już tylko ciekawa jestem jak się z rana wytłumaczy" - skomentowała blogerka Kataryna.

"Porównuje Pan byłego polskiego premiera do jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Można się różnić politycznie, ale na miłość boską" – napisał Marcin Makowski z tygodnika "Do Rzeczy".

Zareagował również były prezydent Lech Wałęsa."Pokażmy wszystkim w Europie polskiego eurodeputowanego Jacka Saryusza-Wolskiego, który cytuje osobę, która porównuje przewodniczącego Rady Europejskiej @Donaldtusk do Hitlera. To jest niedopuszczalne" – napisał po angielsku oznaczając w swoim wpisie europejskich polityków.

Broniąc się przed krytyką Jacek Saryusz-Wolski podkreślił, że nawiązał do wpisu Rady Europejskiej: "Zbyt podobne żeby spać spokojnie, Donald Tusk porównał PiS do Kremla. I to jest dla totalnych OK, lajkują. Kiedy twiterowicz zestawił jego gestykulację z gestykulacją Hitlera, to jest to horror. Kali, Kalemu..." (pisownia oryginalna). Ostatecznie polityk zdecydował się na usunięcie kontrowersyjnego wpisu.