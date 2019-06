Polska wygrywa z Izraelem. Biało-czerwoni blisko awansu

Pierwszą groźną akcję stworzyli Polacy. Piłkę z lewej strony boiska dośrodkowywał Kamil Grosicki, a po złym wybiciu piłki przez rywala dobiegł do niej Grzegorz Krychowiak, który zdecydował się na mocny strzał zza pola karnego. Izrael odpowiedział w 24. minucie, gdy Beram Kayal zagrał do Omriego Ben Harusha, a ten dograł do środka.Piłka trafiła do Erana Zahaviego, który źle ją sobie przyjął, dzięki czemu jego strzał zablokował Mateusz Klich. Pierwsza bramka spotkania padła w 35. minucie meczu. Robert Lewandowski podał prostopadle do Kędziory, a ten zobaczył wybiegającego na wolne pole Piątka, który bardzo mocnym uderzeniem przy krótszym słupku nie dał szans Arielowi Harushowi.

Polacy podwyższyli prowadzenie w drugiej połowie. W 54. minucie Krychowiak zagrał prostopadle do Grosickiego, a ten spróbował dośrodkować w pole karne, lecz piłkę ręką zagrał Shiran Yeini. Sędzia odgwizdał rzut karny, a jedenastkę pewnie wykorzystał Lewandowski.

Dwie minuty później biało-czerwoni strzelili trzecią bramkę. Długie podanie wykonał Zieliński, a piłka trafiła do Grosickiego, który od razu oddał strzał, z którym nie poradził sobie Harush.

W 84. minucie po fatalnym wybiciu piłki przez bramkarza Izraela, futbolówkę przejął Milik, który od razu dograł do niepilnowanego Damiana Kądziora. Pomocnik wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Po czterech meczach Polacy mają na koncie 12 punktów. Ich przewaga nad drugim w tabeli Izraelem wynosi pięć punktów.

Polska - Izrael 4:0 (1:0)

Bramki: Piątek (35), Lewandowski (56-karny), Grosicki (59), Kądzior (84)

Sędzia: Tobias Stieler (Niemcy)

Żółte kartki: Krychowiak - Zahavi, Natcho

Widzów: 57 229

Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński - Piotr Zieliński, Mateusz Klich (75. Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (77. Damian Kądzior) - Krzysztof Piątek (73. Arkadiusz Milik), Robert Lewandowski

Izrael: Ariel Harush - Eli Dasa, Loai Taha, Sheran Yeini, Omri Ben Harush - Bibras Natcho, Beram Kayal (56. Almog Cohen) - Nir Bitton (82. Hatem Elhamed), Manor Solomon (72. Dia Saba), Dor Peretz - Eran Zahavi.