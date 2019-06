"Polityka" oskarża PZPN o antysemityzm. Izraelska gazeta nagłaśnia temat "pogromu"

"To jest już pogrom! Wygrywamy z Izraelem 4:0!" – takie hasło pojawiło się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej po wygranej Polaków. Dla niektórych użycie słowa "pogrom" było jednak oznaką antysemityzmu, bo musiało kojarzyć się z Holokaustem i mordowaniem Żydów. Tak uznali dziennikarze tygodnika "Polityka" oraz Estera Flieger z "Gazety Wyborczej", która przekonywała, że użycie tego właśnie wyrazu "wyglądało na świadomy wybór".

Dziś portal popularnego izraelskiego dziennika "Haaretz" podchwycił temat, który nagłośnili dziennikarze "Polityki" i "Wyborczej". "Relacje między Polską i Izraelem ucierpiały od czasu wprowadzenia w Polsce prawa delegalizującego obwinianie polskiego narodu o zbrodnie nazistów" – piszą dziennikarze "Hareetz". Dalej tłumaczą, dlaczego użycie słowa "pogrom" było oznaką antysemickiej postawy PZPN.

"Użyte słowo, wspominające czasy masakr wyrządzonych Żydom w Polsce i w całej Europie, pojawiło się we wtorek na Facebook'owym profilu Polskiego Związku Piłki Nożnej po meczu w ramach kwalifikacji do Euro 2020, gdzie Polska ograła Izrael 4:0" – czytamy w tekście na portalu "Haaretz". "W anglojęzycznych mediach słowo to jest mocno kojarzone z antysemicką przemocą. Jednak w Polsce i wszędzie indziej, często to słowo używane jest także do opisu innych przypadków rozlewu krwi, włączając tzw. Rzeź Galicyjską lub powstanie w 1846 roku. Tam polscy chłopi zabili setki nie-Żydowskich arystokratów" – dodają dalej autorzy artykułu. Wspominają także, że słowo "pogrom" opisuje te wydarzenia w polskim programie nauczania.

