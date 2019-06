Najpierw Kukiz'15, potem PSL. Gowin o poszukiwaniu koalicjanta

– Jeżeli PSL przekroczyłby próg wyborczy, a obóz Zjednoczonej Prawicy potrzebowałby koalicjanta, to my w oczywisty sposób najpierw tego koalicjanta będziemy szukali w ruchu Kukiz’15. Gdyby jednak istniała taka potrzeba, to ani my – politycy Zjednoczonej Prawicy ani, doradzam tak kolego z PSL-u, ani oni, nie powinniśmy z góry zakładać, że współpraca rządowa nie jest możliwa – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Piotrem Goćkiem w radiowej Jedynce.

Sukces wszystkich Polaków

Jarosław Gowin odniósł się również do wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu, czego pokłosiem jest decyzja o przysłaniu do Polski tysiąca dodatkowych żołnierzy amerykańskich.

– To jest na pewno sukces polskiego państwa i chciałbym podkreślić, że to nie jest tylko sukces pana prezydenta Dudy, nie jest to tylko sukces naszego rządu. To jest sukces nas, wszystkich Polaków ponad podziałami politycznymi – mówił wicepremier Gowin.

