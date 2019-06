Jaki odda mandat europosła? "Prezesowi się raczej nie odmawia"

Były wiceminister sprawiedliwości był gościem Marka Kacprzaka w programie #Newsroom Wirtualnej Polski. Patyk Jaki zapytany został o to, czy bierze pod uwagę taką możliwość, że po ewentualnych wygranych przez Zjednoczoną Prawicę jesiennych wyborach wróci do rządu. – Niczego nie wykluczam. Również tego, że mógłbym wrócić szybciej z Europarlamentu – odparł.

Dopytywany, czy jeśli zostanie poproszony przez Jarosława Kaczyńskiego o powrót do polskiej polityki, to tak się stanie, polityk odpowiedział: "Nie wykluczam takiego rozwiązania. Prezesowi się raczej nie odmawia". Patryk Jaki zastrzegł jednak, że na razie sygnały o takim scenariuszu nie dotarły do niego.

Europoseł PiS podkreślił, że nie zależy mu i nigdy nie zależało na pieniądzach, ale na poprawianiu warunków życia Polaków i budowy silnego państwa. Z tego właśnie względu byłby gotowy na rozmowy o jego ewentualnej nowej roli w kraju.

– Cały czas będę zaangażowany w polską politykę. Również w kampanii wyborczej do jesiennych wyborów – poinformował.