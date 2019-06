Brejza szefem sztabu wyborczego PO-KO. "Drużyna specjalistów od zwycięstw"

Poseł PO Krzysztof Brejza został szefem sztabu wyborczego PO-KO. Znaleźli się w nim także Bartosz Arłukowicz, Adam Szłapka, Barbara Nowacka i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. – To efekt naszej pracy, wielu rozmów, które prowadziliśmy szukając najlepszego pomysłu na to, by zbudować fundament dobrej, obywatelskiej koalicji z udziałem ludzi, którzy wiedzą, jak wygrywać wybory i są symbolami sukcesu – mówił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Wiadomo, że w skład sztabu PO-KO weszli: Małgorzata Kidawa-Błońska (zajmie się sprawą NGO-sów i kampanią na rzecz wysokiej frekwencji), Adam Szłapka (sekretarz sztabu, będzie koordynować prace 16 sztabów wojewódzkich i 41 sztabów regionalnych), Barbara Nowacka (sprawy kobiet, ochrony środowiska), Jacek Karnowski (zajmie się sprawami edukacji, szkolnictwa). – Drużyna specjalistów od zwycięstw. osób, które cechują się fachowością, determinacją i pokorą. Głęboka pokora, ciężka praca i słuchanie obywateli. To gwarantujemy – powiedział Krzysztof Brejza. Lider PO Grzegorz Schetyna podkreślił, że czas po wyborach europejskich przynosi opozycji nowe wzywania. – Zbudowanie wielkiej, demokratycznej, obywatelskiej, samorządowej koalicji. Takiej, w której będziemy mieli pewność, że wszyscy przedstawiciele się zmieszczą. Wiem, że musimy być razem. To sprawdzian naszych intencji, naszych przekonań. Wierzę, że nam się uda – dodał.