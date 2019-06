"Sztab smutasów". Rzecznik rządu ironicznie o sztabie wyborczym PO

Poseł PO Krzysztof Brejza został szefem sztabu wyborczego PO-KO. Znaleźli się w nim także Bartosz Arłukowicz, Adam Szłapka, Barbara Nowacka i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. – To efekt naszej pracy, wielu rozmów, które prowadziliśmy szukając najlepszego pomysłu na to, by zbudować fundament dobrej, obywatelskiej koalicji z udziałem ludzi, którzy wiedzą, jak wygrywać wybory i są symbolami sukcesu – mówił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

– Jak wczoraj zobaczyłem ten sztab, to przepraszam, ale trochę pół żartem, pół serio powiem sztab smutasów, bo naprawdę to był smutny obraz. Brak energii, nie rozumiem tego kompletnie – w ten sposób skład sztabu przeciwnikó politycznych ocenił na antenie TVP Info rzecznik rządu.

Piotr Müllera krytykuje Platformę Obywatelską i Grzegorza Schetynę za brak konkretnych propozycji: – Grzegorz Schetyna codziennie ma inny program wyborczy, a właściwe pokazuje, że go nie ma. Gdy mają szeroką koalicję europejską, tak jak mieli do Parlamentu Europejskiego, nie dało się określić programu wyborczego. Teraz też jestem przekonany, że boi się składać konkretne deklaracje, bo nawet nie wie z kim wystartuje do Sejmu.

Wiadomo, że w skład sztabu PO-KO weszli także: Małgorzata Kidawa-Błońska (zajmie się sprawą NGO-sów i kampanią na rzecz wysokiej frekwencji), Adam Szłapka (sekretarz sztabu, będzie koordynować prace 16 sztabów wojewódzkich i 41 sztabów regionalnych), Barbara Nowacka (sprawy kobiet, ochrony środowiska), Jacek Karnowski (zajmie się sprawami edukacji, szkolnictwa).

– Drużyna specjalistów od zwycięstw. osób, które cechują się fachowością, determinacją i pokorą. Głęboka pokora, ciężka praca i słuchanie obywateli. To gwarantujemy – powiedział Krzysztof Brejza.