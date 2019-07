Gorąco w "Studio Polska". Prof. Matczak groził pozwem

Prof. Marcin Matczak bronił w programie działań Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, a sam starał się przedstawiać jako człowiek pełen empatii i zrozumienia dla problemów zwykłych obywateli.

Na to zareagował dziennikarz "Gazety Polskiej" Adrian Stankowski, który przypomniał prof. Matczakowi jego skandaliczny wpis na Twitterze z września ubiegłego roku, który był skierowany do jednego z popularnych blogerów. "Kiedyś mówiłeś że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z Wydziału i poproszę, żeby go omówili na zajęciach w Jej grupie jako przykład mowy nienawiści. Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu" – napisał wówczas.

W pewnym momencie prof. Matczak zagroził pozwem dziennikarzowi "Gazety Polskiej".