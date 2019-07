"Ch*j wie, komu potrzebne". Lotnisko w Łodzi przypomina taśmy Belki i publikuje zdjęcie polityka

Port Lotniczy w Łodzi na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieścił wczoraj zdjęcie Marka Belki stojącego na płycie lotniska. Europoseł wybrany z list Koalicji Europejskiej zdecydował się właśnie z Łodzi polecieć do Brukseli.

Pracownicy Portu szybko udostępnili zdjęcie, a w swoim wpisie nawiązali do słynnej wypowiedzi polityka.

"A jednak potrzebne! Dziś Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego, poleciał z Łodzi samolotem Lufthansa przez Monachium do Strasburga. Z domu na nasze "malutkie" lotnisko były premier jedzie tylko 10 minut, więc nie traci czasu na dojazdy. Zapowiada, że będzie latał od nas do Strasburga i Brukseli" – czytamy na facebookowym profilu Portu.