Prezydent nie będzie ubiegał się o reelekcję? "Nie jest jeszcze przesądzone"

Mucha odniósł się również do ewentualnej kandydatury Donalda Tuska. – Niewątpliwie byłby w trudnej sytuacji. Trudno znaleźć jakieś sukcesy Donalda Tuska po dwóch kadencjach na fotelu szefa Rady Europejskiej. To czas Brexitu, kryzysu migracyjnego, deficytu demokracji w UE. Byłby to więc kandydat z jednej strony oceniany przez pryzmat europejski, z drugiej z perspektywy 8-letnich rządów PO w Polsce – ocenił.

Zastępca szefa KPRP stwierdził też, że dobrze się stało, iż kandydatką na szefa Komisji Europejskiej została przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej, czyli ugrupowania, które wygrało wybory w skali całej Europy. – Wygrała kandydatka popierana przez Grupę Wyszehradzką. Sąsiadka, która jest zorientowana w polskich sprawach. Prezydent miał styczność z p. minister chociażby podczas szczytu NATO w Warszawie. Wspierała rozbudowę wschodniej flanki NATO – tłumaczył.

Mucha przyznał też, że bardzo prawdopodobna jest jesienna wizyta w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa. – Zależy nam na międzynarodowym charakterze uroczystości związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. My wiemy, że Polska była pierwszym państwem, które przeciwstawiło się agresji niemieckiej, później sowieckiej. Chcielibyśmy by pokazać kontekst nie tylko militarny, ale również zbrodnie na ludności cywilnej. Zależy nam by ta wiedza była powszechna i przypomniana światu – powiedział.

Czytaj także:

Zybertowicz o poglądach Ursuli von der Leyen: Niebezpieczne