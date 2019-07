Lech Wałęsa grzmi na Twitterze: Hańba!

Wczoraj europarlament wybrał nowego przewodniczącego i 14 jego zastępców. Wiceszefową PE została m.in. Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej. Stanowiska wiceprzewodniczącego nie utrzymał natomiast europoseł PiS, prof. Zdzisław Krasnodębski.

Lech Wałęsa pogratulował Kopacz na Twitterze, przekonując, że "to kolejny wielki sukces polskiego polityka, który będzie piastował ważny urząd w instytucjach Unii Europejskiej".

W następnym wpisie były prezydent skrytykował prezesa Jarosława Kaczyńskiego i europosłów PiS zasiadających w PE. Odniósł się też do sprawy przywrócenia Rosji prawa głosu w Radzie Europy.

"Kaczyński wysyłając swoją 'husarię' do PE myślał że będą coś znaczyć. Szybko sprowadzono ich do politycznego parteru. PE to nie Sejm ale najbardziej obrzydliwe było podlizanie się Putinowi i głosowanie za Rosja do Rady Europy. Hańba!" – napisał Wałęsa. Ten sam tweet zamieścił także w języku angielskim.

W środę Onet poinformował, że przywrócenie Rosji prawa głosu w Radzie Europy Polska miała poprzeć podczas majowego zebrania komitetu ministrów Rady. MSZ zdementował doniesienia portalu, publikując specjalny komunikat.

