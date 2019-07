Obrońca Starego Świata

"Szczęść Boże! Drogi Księże Prałacie! Nie rozumiem, co dzieje się w dzisiejszym świecie i jaki on będzie już wkrótce, skoro zabiera się wzorce młodym. Kto przenosi na emeryturę pełnego sił księdza, walczącego o moralność, patriotyzm i tradycję Kościoła?! Wciąż mam nadzieję, że ta poranna wiadomość w mediach to jakiś fake news" – SMS o takiej treści otrzymał od jednego z wiernych ksiądz prałat Roman Kneblewski, jeszcze do niedawna proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.