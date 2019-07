Prezydium Forum Współpracy Sędziów krytycznie o spotkaniach prezes TK z szefem PiS

Chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w programie "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP ujawnił, że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest jego „towarzyskim odkryciem ostatnich lat" i bardzo lubi u niej bywać. – Ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ale to są całkiem prywatne znajomości, bardzo lubię u niej bywać, zresztą tam bardzo wiele osób bywa, bo ona jest bardzo towarzyska – mówił szef Prawa i Sprawiedliwości. To wywołało falę krytyki.

Absolutnie niedopuszczalne jest inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przez osobę pełniącą funkcję jej Prezesa – tak głosi uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Jej fragmenty przywołuje portal Rp.pl.

Organ przypomina, że zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji RP sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. "Sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego" – przypomniano w uchwale.