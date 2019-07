Wybory: Wiadomo, z którego miejsca wystartuje Gowin

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił nazwiska 41 osób, które będą "jedynkami" na listach Zjednoczonych Prawicy w jesiennych wyborach parlamentarnych. [PEŁNA LISTA]

Po konferencji Kaczyńskiego dziennikarze pytali rzeczniczkę PiS Anitę Czerwińską przede wszystkim o Jarosława Gowina, którego nazwisko nie pojawiło się na liście odczytanej przez prezesa. Wątpliwości rozwiał jednak sam wicepremier. Wpisem na Twitterze.

"Minister @JEmilewicz w Poznaniu, a prof. Maksymowicz w Olsztynie poprowadzą z ramienia @Porozumienie__ listy Zjednoczonej Prawicy. Powodzenia! Ps. Mnie tradycyjnie szukajcie Państwo na ostatnim miejscu w Krakowie" – poinformował Gowin.

13 czy 20 października?

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. Gowin również startował z ostatniej pozycji na liście PiS w okręgu krakowskim. Zdobył mandat do Sejmu, otrzymując ponad 43,5 tysiąca głosów. Potem objął stanowisko wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło.

Choć oficjalnej daty jesiennych wyborów parlamentarnych jeszcze nie ma, to prawdopodobnie odbędą się one 13 lub 20 października. Termin głosowania musi ogłosić do połowy sierpnia prezydent Andrzej Duda.

