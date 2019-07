"Kiedyś Kora śpiewała o zimnym maju. Dziś mamy zimny lipiec. Co z tym ociepleniem klimatu?"

– Czy globalne ocieplenie klimatu to oszustwo, czy może narastający problem? Jak się tym gra politycznie? Nad tym w okładkowych tekstach pochylają się Rafał Ziemkiewicz i Tomasz Cukiernik – zapowiada Wojciech Wybranowski.

W nowych numerze tygodnika "Do Rzeczy" tak m. in. o przedwyborczych roszadach na opozycji – co dalej w SLD oraz PSL.