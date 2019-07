Niemcy: Rośnie agresja wobec osób LGBT

Niemcy w ostatnim czasie zanotowały duży spadek w rankingu państw przyjaznych dla osób LGBT. Nasi zachodni sąsiedzi spadli z 3 miejsca na... 23 pozycję.

"Powodem jest przede wszystkim rosnąca przemoc przeciwko gejom, lesbijkom, biseksualistom oraz osobom trans- i interseksualnym" – informuje "Deutsche Welle".

Niemiecki portal podróżniczy "Spartacus", który przygotował rzeczony ranking, zauważa, że w 2018 roku w samym tylko Berlinie służby odnotowały 225 czynów karalnych wymierzonych w osoby LGBT. To oznacza wzrost zarejestrowanych aktów przemocy aż o 54 przypadki w stosunku do roku poprzedniego. Niemiecki "Spartacus" podkreśla, że podobną tendencję można zaobserwować w całych Niemczech. Co więcej te liczby mogą być niepełne, gdyż nie wszystkie akty przemocy są zgłaszane.

Jan Noll, niemiecki dziennikarz, przekonuje jednak, że sytuacja w rzeczywistości nie jest tak zła i podkreśla, że osoby LGBT mogą się nadal czuć bezpiecznie w Niemczech.

– Nie sądzę, by ataki homofobów przybrały w Niemczech takie rozmiary, by trzeba było odradzać osobom LGBT podróż do Niemiec – twierdzi Noll.