Pawłowicz padła ofiarą żartu działaczy PO. "Już po was"

Działacze PO zrobili sobie zdjęcie z Pawłowicz, jednocześnie prezentując do obiektywu ulotkę Grzegorza Schetyny. Zrobili to jednak bez wiedzy posłanki. "Przekonujemy nawet największych przeciwników" – napisał na Twitterze Dawid Kacprzyk Radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w poście ze zdjęciem.

Sama Pawłowicz zareagowała oburzeniem na ten żart. "Widzę,że macie jednak te same NIEUCZCIWE metody co całe lewactwo.Wstawianiem do fotki kartki z logo LENIÓW i AFERZYSTÓW bez mojej wiedzy to nadużycie zaufania. Już po was" – napisała w odpowiedzi. Na tym jednak nie skończyła.

Gdy jedna z użytkowniczek Twittera zaleciła jej, by okazała więcej dystansu, a cała sprawa sprowadza się jedynie do zdjęcia, Pawłowicz jedynie zarzuciła działaczom PO "brak honoru".