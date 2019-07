Prezydent do Powstańców: Jesteście bezcennym skarbem historii i niepodległości

W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się dziś uroczystości związane z 75. rocznicą Powstania Warszawskiego. Wzięli w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz kombatanci. Podczas uroczystości głowa państwa wręczyła odznaczenia Powstańcom Warszawy oraz osobom zasłużonym w popularyzowaniu wiedzy o sierpniowym zrywie 1944 roku.

– 75 lat, aż się wierzyć nie chce, że tak wiele czasu minęło od tamtych sierpniowych dni 1944 roku, kiedy młodzi ludzie w Warszawie wreszcie po latach tęsknoty mogli dzięki własnemu uporowi, bohaterstwu i odwadze wyrwać się na wolność. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak ważny musiał być ten moment, kiedy ta ulica, ten kwartał, stała się wolna, że można było wyjść nie bojąc się łapanki i bez strachu śpiewać Mazurka Dąbrowskiego, że wróciła wolna Polska. To musiało być niesamowite – zaczął swoje wystąpienie Andrzej Duda.

Szczególne słowa swojego wystąpienia prezydent skierował do kombatantów. – Drodzy Powstańcy, jesteście tak wielkim autorytetem, tak bezcennym skarbem historii ale przede wszystkim niepodległości, że młodzi ludzie są gotowi przyjechać z całej Polski, żeby móc chociaż przez chwilę pobyć z wami, słuchać waszych słów i służyć wam, tak jak wy jako młodzi ludzie służyliście Rzeczypospolitej, narażając własne życie – mówił.

Andrzej Duda określił Powstanie Warszawskie jako "wielki akt heroizmu". Podkreślał, że dzięki walce tej mamy dziś wolną i w pełni suwerenną Polskę. Prezydent wskazywał na ogromną rolę, jaką w krzewieniu pamięci o Powstaniu pełni Muzeum. – Od 15 lat możemy cieszyć się tym wspaniałym pomnikiem, jaki został w Warszawie zbudowany dzięki determinacji śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest to muzeum domem dla powstańców i wszystkich tych, którzy chcą oddać hołd tamtemu niezwykłemu zrywowi zbrojnemu – podkreślił.

– Dzisiaj nam, młodszym pokoleniom, trudno zrozumieć, jak Polska może nie być wolna, przecież to jest oczywiste. Tak, jest oczywiste i wierzę, że będzie, ale właśnie dzięki wam. Wywalczyliście ją w czasie wojny i po wojnie, swoją pracą, trudem i świadectwem. (…) Cały czas realizujecie to dzieło. W imieniu Rzeczypospolitej z całego serca dziękuję – mówił do uczestników powstańczych walk prezydent Duda.