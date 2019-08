"Powiem brutalnie...”. Lubnauer o koalicji lewicy

Imprezował 4 dni, a przed drogą wypił dwa piwa. Wyciekły szokujące zeznania Durczoka: Wiem, że to...

Po 4 dniach pijaństwa we Władysławowie wsiadł do samochodu i ruszył w drogę do Katowic. Trudno w to uwierzyć, ale rano, przed samym wyjazdem, wypił kolejne, niecałe dwa piwa – pisze dzisiejszy "Super Express", który dotarł do zeznań...