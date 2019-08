Prezydent o dacie wyborów parlamentarnych

– Chciałbym, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza, w związku z czym zaproponowałem Państwowej Komisji Wyborczej możliwie jak najszybszy termin wyborów parlamentarnych, 13 października -– oświadczył prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News.

Prezydent podkreślil, iż wyborcy oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. – Kampania nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, aby tego starcia było jak najmniej. W związku z tym też termin możliwie jak najszybszy i wskazałem, zaproponowałem w tym, co przedstawiłem do PKW 13 października – powiedział Andrzej Duda.