Awantura o wizytę prezydenta w Szczecinku. Komunikacja miejsca wystawiła rachunek

12 lipca, Andrzej Duda przebywał z wizytą w w województwie zachodniopomorskim, odwiedził m.in. Szczecinek i Drawsko Pomorskie.

– Zachęcam do sadzenia drzew. Las to nie tylko miejsce do wypoczynku, to także kwestia naszego zdrowia i zachowania walorów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń – mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Szczecinka. Andrzej Duda przypominał wówczas, że wiosną tego roku w lasach nadleśnictwa Rytel Para Prezydencka zainaugurowała ogólnopolską akcję #sadziMY.

Rachunek za wizytę prezydenta

Niemal miesiąc po wizycie prezydenta, serwis iszczecinek.pl informuje, że komunikacja miejska w Szczecinku... wystawiła rachunek starostwu za wizytę Andrzej Dudy.

„900zł musi zapłacić starostwo Powiatowe w Szczecinku dla Komunikacji Miejskiej za utracone przychody z tytułu sprzedaży biletów żeglugi śródlądowej w dniu 12 lipca, czyli w dniu kiedy w Szczecinku z wizytą był prezydent Andrzej Duda. Prezydent przyjechał do Szczecinka na zaproszenie starosty szczecineckiego” – podaje serwis.

Chodzi o bilety na kursujące w Szczecinku tramwaje wodne pływające po jeziorze Trzesiecko, które SOP wstrzymało na cztery godziny, w trakcie wizyty prezydenta.

Miasto kontra powiat

– Niniejszy rachunek bardzo zdziwił członków Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Wizyta była co prawda wynikiem zaproszenia jakie do Prezydenta Andrzeja Dudy skierował Starosta Krzysztof Lis, ale przecież Pan Prezydent przyjechał do wszystkich mieszkańców – komentuje sytuację rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku Piotr Rozmus.

Jak tłumaczy dalej Rozmus, ruch tramwajów wodnych wstrzymano ze względu bezpieczeństwa (spotkanie z prezydentem odbyło się niedaleko jeziora, w okolicach pomostu zamkowego).

Sekretarz Powiatu Szczecineckiego Judyta Syczewska dodaje, że powiat nie występował do Komunikacji Miejskiej ani do Urzędu Miasta w Szczecinku o wstrzymanie żeglugi śródlądowej na jeziorze Trzesiecko w związku z wizytą prezydenta. – W związku z tym nota obciążająca Starostwo Powiatowe (...) jest bezzasadna – podkreśla w rozmowie z serwisem iszczecinek.pl Syczewska.

– Pan starosta robi sobie kampanię polityczną, zaprasza prezydenta i dlaczego miasto ma ponosić koszty? – odpowiada na argumenty Starostwa burmistrz Szczecinka, Daniel Rak z Koalicji Obywatelskiej.

Jest reakcja prezydenta

Do sprawy odniósł się sam prezydent, który na Twitterze zaproponował, ze osobiście poniesienie koszty związane ze wstrzymaniem ruchu tramwajów.

„Jest spór o 900 złotych za rejs statku wycieczkowego w Szczecinku wstrzymany z uwagi na moje spotkanie z Mieszkańcami? Nie ja wybierałem miejsce spotkania ale jeśli jest problem, mogę te koszty pokryć z własnej kieszeni” – napisał Duda.