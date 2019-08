"Paweł Kukiz korzysta z list PSL, a nie wchodzi do PSL". Lider Kukiz'15 zaskakuje

O koalicji zawartej pomiędzy Pawłem Kukizem a Władysławem Kosiniak-Kamyszem wczoraj pisał były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. "Kukiz idzie z PSL" – napisał krótko Jakubiak i z dzisiejszych wpisów lidera Kukiz'15 wynika, że jest to prawda.

Paweł Kukiz komentując mem, który umieścił na Facebooku, wdał się w dyskusję z internautami. W odpowiedzi na uwagę jednego z nich (dot. współpracy Kukiz'15 z PSL i KO), polityk wytłumaczył, że jego ugrupowanie wcale nie chce współpracować z Ludowcami, chce tylko.. skorzystać z ich list.

„Paweł Kukiz KORZYSTA z list PSL a NIE WCHODZI do PSL. Paweł Kukiz po wejściu do Sejmu tworzy swoje koło. Jeśli uda mu się wprowadzić 15 posłów to Klub. Paweł Kukiz samodzielnie progu nie przekroczy a poza tym jest duże prawdopodobieństwo nie zebrania podpisów” – tłumaczy polityk we wpisie.

Jak podkreśla dalej muzyk, samodzielny start oznacza też, że Kukiz'15 nawet jeśli przekroczy 3 proc. próg, nie dostanie subwencji i przez kolejne cztery lata nie zbuduje struktur. „I idee pakietu obywatelskiego szlag trafi na wieki” – dodaje Kukiz na Facebooku.