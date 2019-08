"Zamach stanu" w Platformie? "Wprost": Będzie zmiana lidera

Listy do parlamentu wstrząsnęły politykami PO – informuje "Wprost" piórem Joanny Miziołek. To spowodowało, że zaczęto poszukiwać nowego lidera formacji. – Wszyscy się spodziewają, że najbliższe wybory opozycja przegra. A wtedy może dojść do zmiany warty – przyznaje tygodnikowi polityk Platformy.

Według ustaleń gazety, partia przygotowuje się do zmiany prezesa. Wybory wewnętrzne mają się odbyć najprawdopodobniej na początku przyszłego roku - 26 stycznia 2020 roku kończy się kadencja Schetyny na stanowisku szefa ugrupowania. "Wprost" informuje ponadto, że najchętniej widzianym przez działaczy PO nowym liderem byłby Bogdan Zdrojewski, były poseł do PE i minister kultury w rządzie Donalda Tuska. Polityk miał przyznać tygodnikowi, że zamierza ubiegać się o schedę po Schetynie. Do tego czasu musi jednak pozostać członkiem PO, a to nie jest oczywiste.

To wyjaśniałoby zmianę w zachowaniu Zdrojewskiego, który jeszcze do niedawna ostro krytykował poczynania polityczne obecnego lidera Platformy. Zdrojewski najwyraźniej odrzucił propozycje startu z list PSL, a ostatnio deklarował, że jego pierwszym wyborem będzie Koalicja Obywatelska i jej listy do Senatu.

Zdrojewski oczekuje na decyzję kierownictwa partii ws. swojego startu. Przypomnijmy, że polityk nie otrzymał tej szansy w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Schetyna ma świadomość jakim zagrożeniem jest dla niego Bogdan. I jaką rolę odegrał sześć lat temu podczas odbierania mu władzy na Dolnym Śląsku przez Jacka Protasiewicza – opowiada rozmówca tygodnika.

Dyskusje o zmianie prezesa pojawiają się we wszystkich regionach PO. Według informacji "Wprost" odejście ze sztabu partii prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej jest tu również znaczącym wydarzeniem - ma ona współpracować z przeciwnikami Schetyny, w tym z Bogdanem Zdrojewskim.