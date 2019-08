"Przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce gloryfikują stosowanie przemocy". Biedroń napisał do papieża

List jaki został wysłany do Ojca świętego Robert Biedroń opublikował na portalu społecznościowym. We wpisie wyjaśnił, dlaczego jako ateista zdecydował się napisać do papieża. "Ponieważ wierzę, że nie możemy siedzieć z założonymi rękoma. Nie możemy obojętnie przyglądać się atmosferze nienawiści, jaką szerzą niektóre osoby publiczne, w tym hierarchowie Kościoła. Zło jest złem. I trzeba mu się przeciwstawiać" – napisał polityk.

W swoim liście lider Wiosny pisze, iż "media na całym świecie pokazywały, jak zorganizowana grupa przestępców fizycznie zaatakowała uczestników pokojowej demonstracji, w tym kobiety, młodzież i dzieci". "Wiele ofiar tej napaści trafiło do szpitala.Uczestnicy marszu zostali brutalnie pobici dlatego, że protestowali przeciwko nienawiści i przemocy, a na ustach mieli jedno hasło: równości praw dla wszystkich, niezależnie od płci czy orientacji seksualnej” – wskazał Biedroń.

W dalszej części polityk przekazuje Franciszkowi "wyrazu głębokiego zaniepokojenia faktem, że przedstawiciele Kościoła Katolickiego w Polsce gloryfikują stosowanie przemocy". "Wierzę, że wszyscy, niezależnie od wyznania powinniśmy jednoczyć się w przeciwdziałaniu i potępieniu dla aktów przemocy. Dlatego zwracam się do Waszej Świątobliwości z prośbą o wyraźne potępienie powyższych i wszelkich podobnych stanowisk przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz reakcję, która zmieni nie najlepsze dzisiaj oblicze polskiego Kościoła" – czytamy w liście.

Przypomnijmy, że napisanie listu do Ojca świętego Robert Biedroń zapowiedział w reakcji na słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. – Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować na dusze, nasze serca i nasze umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Nie czerwona, ale tęczowa – mówił podczas Mszy świętej będącej częścią krakowskich obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego abp Jędraszewski. Po tych słowach Biedroń nazwał duchownego "diabłem wcielonym".