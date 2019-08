Dziennikarka TVP zapytała go o loty. Borusewicz grozi pozwem

Bogdan Borusewicz (PO) jest byłym marszałkiem Senatu. Kilka lat temu media donosiły o jego lotach rejsowymi samolotami na trasie Warszawa–Gdańsk. Było ich ponad 700. Koszt? 400 tys. zł. Tabloidy pisały, że czasami polityk latał tylko po to, by wyprowadzić psa na spacer.

– Rozumiem, że jakimiś informacjami chcecie przykryć to, co się zdarzało w ostatnim okresie. Jeżeli będą pytania konkretne, będę odpowiadał – powiedział do kamery TVP Borusewicz, nawiązując do afery samolotowej Marka Kuchcińskiego.

Kiedy dziennikarka zasugerowała, że za czasów poprzedniej ekipy takie sytuacje też się zdarzały, Borusewicz odparł: – Tak? To proszę powiedzieć kiedy. Jeżeli zaś będą pomówienia, wystąpię na drogę prawną. Zresztą to się waszej telewizji należy.

Nowy marszałek

Przypomnijmy, Marek Kuchciński z PiS podał się do dymisji po tym, jak media ujawniły, że na pokładzie rządowych maszyn latali z nim członkowie rodziny. W piątek marszałek Sejmu oficjalnie złożył rezygnację. Zastąpiła go Elżbieta Witek.

Wcześniej prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w prawie, które uregulują loty najważniejszych osób w państwie. Wczoraj główne założenia planu PiS przedstawił szef KPRM Michał Dworczyk.